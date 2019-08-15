Fenerbahçe'de Zanka görücüye çıkıyor

Fenerbahçe'nin pazartesi günü Gazişehir ile oynayacağı ligin ilk maçı öncesinde takımın hangi stoper ikilisiyle sahaya çıkacağı merakla bekleniyor.

Yeni transfer Zanka'nın fiziksel olarak oynamasına engel bir durumun olmadığı tespit edildi. Danimarkalı stoper, Yanal istediği takdirde sahada olacak.

Sakatlığı nedeniyle 3 haftadır takımdan ayrı olan Serdar Aziz'in durumu cuma günü yapılacak testler sonrasında netleşecek. Tecrübeli oyuncu, sakatlığının nüksetme riski olmaması durumunda cuma günü takıma katılacak. Ancak Gazişehir maçında görev yapamayacak. Jailson stoperde devam edecek.

(Sabah)