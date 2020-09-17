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Spor

Fenerbahçe'de Ze Luis transferi imzaya kaldı

Fenerbahçe, Ze Luis'i kiralamak için Porto ile el sıkıştı. Yeşil Burun Adalı oyuncunun imzası küçük detaylara kaldı.

17 Eylül 2020 Perşembe 09:51 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 09:51
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Vedat Muriqi'in İtalyan ekibi Lazio'ya satılmasının ardından forvet transferine ağırlık veren ve geniş bir liste üzerinden çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ze Luis isminde olumlu yol kat etti. 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı oyuncunun sözleşmesini 2023'e kadar elinde bulunduran Portekiz ekibi Porto ile yapılan görüşmeler pozitif geçti. Kanarya, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıllığına kiralayacak.

KİMSE GİTMEZSE TEK İSİM DOĞUKAN

Ze Luis'te görüşmelerin olumlu ilerlemesinin ardından Samatta ve Antonio Colak isimleri geri plana atıldı. Sarı lacivertliler, Jailson'un ardından yeni bir oyuncu gönderme durumu olmazsa ekstradan sadece bir transfer yapabilecek. Bu isim için de tercihin Antalyaspor'dan Doğukan Sinik olabileceği kaydedildi.

Sabah

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