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Spor

Fenerbahçe'de zorlu sınav öncesi kadro sorunu

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de sakatlar ve cezalılar nedeniyle İsmail Kartal kadroyu yazmakta zorlanıyor.

Fanatik11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de zorlu sınav öncesi kadro sorunu
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Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İsmail Kartal ise bir yandan takımını motive etmeye çalışırken, bir yandan da önemli eksikler nedeniyle sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

3 İSİM SAKAT

Zorlu maçta İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Sameul sakat oldukları için forma giyemeyecek. Özellikle Samuel'in yokluğunda, yedek sağ bek Mert Müldür'ün de kulübede sarı görüp cezalı duruma düşmesi işleri daha da zorlaştırdı. 11'i kurarken bir diğer zorluk da 3 yerli kuralı.

Savunmada iki senaryo var. Ön plana çıkan formül, sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Jayden Oosterwolde'yi sol bekte oynatıp, Ferdi Kadıoğlu'nu sağa çekmek. Alternatif plan ise Djiku'yu sağ bekte görevlendirip Çağlar Söyüncü'ye forma vermek.

Çağlar, yerli kuralı nedeniyle ilk senaryoda da Becao'nun yerine 11'e girebilir. Orta sahada Krunic, kötü performansının yanı sıra kontenjan engeline takılıyor. Mert Hakan Yandaş son Konya maçında beklentilerin altında kalmasına rağmen yine formaya yakın görünüyor.

BOL ROTASYONLU KADRO

Asıl soru işareti, son haftaların yıldızı olan İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda hücum hattının nasıl şekilleneceği. Doğal aday Cengiz Ünder. Ancak Milli oyuncu performans olarak dibe vurmuş durumda. Kadıköy'de taraftarın kendisine tepki göstermesinden de endişe ediliyor. İsmail Kartal için bir formül, kanatları Tadic ve King ile kurmak.

Öte yandan formsuz Szymanski yerine çift forvete dönüp Dzeko ve Batshuayi'yi birlikte oynatmak da ön plana çıkan bir seçenecek olarak görülüyor. Aslında İsmail Kartal'ın önünde birçok farklı formül var. Ancak hem birçok oyuncunun performans olarak beklentilerin altında kalması hem de 3 yerli kuralı nedeniyle seçim yapmak zorlaşıyor. Tecrübeli teknik adam, bugün yapılacak son taktik çalışmanın ardından kararını verecek.

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