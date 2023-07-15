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Spor

Fenerbahçe'den 15 Temmuz mesajı

Fenerbahçe Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sarı-lacivertli kulüp FETÖ benzeri tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadeleden asla taviz verilmeyeceği vurgulandı.

AA15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den 15 Temmuz mesajı
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Fenerbahçe Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, FETÖ benzeri tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadeleden asla taviz verilmeyeceği vurgulandı.

Sarı-lacivertli kulüp, internet sitesinde yayımlanan mesajında, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde, devletin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna cansiperane bir duruş sergileyerek Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir destanın yazılmasını sağlayan milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü olarak Atatürk'ün izindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin daima emrinde olunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden FETÖ benzeri tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Ülke olarak FETÖ'yü binlerce kez lanetlediğimiz, darbe girişiminin 7. yılında terör örgütünün Fenerbahçe'mize karşı giriştiği kumpası hala destekleme cüretinde olanlara 'durdukları yerin terör örgütünün yanı olduğunu' bir kez daha hatırlatıyoruz."

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