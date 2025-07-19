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Spor

Fenerbahçe'den 19.07 paylaşımı

Fenerbahçe Kulübü, camianın her yıl kutladığı 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne ilişkin mesaj yayınladı.

Haber Merkezi19 Temmuz 2025 Cumartesi 01:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den 19.07 paylaşımı
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Fenerbahçe Kulübü, camianın her yıl kutladığı 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne ilişkin mesaj yayınladı.

İşte sarı-lacivertli kulübün paylaşımı;

"BİR TAKIMI SEVMENİN ÇOK ÖTESİNDE! RUHUYLA ARMAYA AİT OLAN MİLYONLARIN 19.07 DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Bugün, sadece bir takımı desteklemenin değil; bir tarihe, bir kültüre, bir duruşa sahip çıkmanın günü!

Bugün, her zorluğa karşı omuz omuza duran, her mücadelede birbirine destek olan, önüne konan engellere milyonlarla karşı duran Fenerbahçe camiasının günü!

Bugün, her daim Atasının izinde olan, değerlerinden asla vazgeçmeyenlerin günü!

Gururla kuşandığımız, başımızın üzerinde taşıdığımız sarı lacivert renkler; kalplerde bir sevdanın, dillerde bir marşın, tribünlerde bir haykırışın temsili!

Biz, Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe'yiz!

Yarıştığımız her branşta ülkemizi gururla temsil ediyor; milletimiz için var olmaya devam ediyoruz!

Sarı laciverte olan sevdamızla;

Bugün, Fenerbahçeli olmanın gururunu dünyaya bir kez daha haykırıyoruz!

Tüm yüreğiyle Fenerbahçeli olanların, sınırsız sevgisiyle bu armanın izinde koşanların 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Fenerbahçe sonsuza dek var olsun!"

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