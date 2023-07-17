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Spor

Fenerbahçe'den 1959 öncesi kupalar konusu hakkında yalanlama

Fenerbahçe, yaptığı açıklamada, 28 şampiyonluk talebi için kulübün daha önce başvuruda bulunmadığını ve Tahkim Kurulu'ndan dönmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 19:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den 1959 öncesi kupalar konusu hakkında yalanlama
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Yapılan açıklamada, "Son günlerde, aynı kulübün belli isimlerince gündeme getirilen Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları ile ilgili daha önce TFF'ye başvuru yaptığı ve bu başvurunun Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI!

"28 ŞAMPİYONLUĞUMUZUN GEÇMİŞTE TAHKİM KURULU TARAFINDAN REDDEDİLDİĞİ YALANI HAKKINDA

Son günlerde, aynı kulübün belli isimlerince gündeme getirilen Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları ile ilgili daha önce TFF'ye başvuru yaptığı ve bu başvurunun Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzün iddia edildiği gibi geçmişte bu konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na ne başvurusu olmuştur ne de 'OLMAYAN' bu başvuru Tahkim Kurulu tarafından reddedilmiştir.

Şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan, alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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