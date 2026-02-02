İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4783
  • EURO
    51,2915
  • ALTIN
    6554.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'den 20 yıl sonra bir ilk

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Ligdeki ilk 20 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler 20 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

IHA2 Şubat 2026 Pazartesi 22:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den 20 yıl sonra bir ilk
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor'u 2 golle geçti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Marco Asensio ve Dorgeles Nene'den geldi. Geçtiğimiz hafta evinde Göztepe'ye puan kaybeden Kanarya, Kocaeli'de aldığı galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmadı. Tedesco'nun öğrencileri bu sonuçla puanını 46'ya yükseltirken, gelecek hafta Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

20 YIL SONRA TEKRARLADI

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk 20 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler son olarak 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi yaşamamıştı.

SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA 9 PUAN

Körfez ekibini 2-0 yenen Fenerbahçe, Eyüpspor ve Alanyaspor deplasmanlarından sonra bugün de sahadan galibiyetle ayrılarak dış sahada üst üste 3. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, deplasmanda 7. galibiyetini alırken topladığı 25 puanla da bu alanda zirvede yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Dehşet anları bir kez daha gözler önünde! Asrın felaketinden 3 yıl sonra ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.