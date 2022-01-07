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Spor

Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması

Fenerbahçe, 3 Temmuz 2011 dosyalarının kesinleşmesinin tamamlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 'Fenerbahçe yönetici, çalışan ve camiasının aklanmasıyla sonuçlandığını kamuoyuyla paylaşmak isteriz.' ifadelerine yer verildi.

7 Ocak 2022 Cuma 21:25 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 21:25
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Fenerbahçe resmi internet sitesinden 3 Temmuz 2011 dosyalarının kesinleşmesinin tamamlandığını belirtti.

İşte o açıklama;

3 Temmuz 2011'de başlayan Fenerbahçe'yi ele geçirme odaklı sürece dair devam eden Futbolda Sözde Şike Davası'nda, eski Başkanımız Aziz Yıldırım, eski yöneticilerimiz Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ile diğer kişiler hakkında 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararının, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin kararına itiraz yetkisini kullanmadı ve dosya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir. Mahkeme tarafından 'Kesinleşme Şerhi' düzenlendi. Böylece 3 Temmuz 2011 dosyalarının kesinleşmesi tamamlandı. Mahkemenin ilamının değişmez olduğunu gösteren Kesinleşme Şerhi ile mahkemenin kararının kesinleştiğini ve dosyanın Fenerbahçe yönetici, çalışan ve camiasının aklanmasıyla sonuçlandığını kamuoyuyla paylaşmak isteriz.
Camiamızın bilgilerine sunarız.

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