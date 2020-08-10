DHA 10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:56 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:56

Fenerbahçe yeni transfer taarruzuna başlayacak. Yeni sezon için transferde hızlı bir giriş yapan sarı- lacivertliler, 3 flaş ismi daha renklerine bağlayacak. Golcü transferinde Vedat Muriç'e endeksli gözüken Fenerbahçe, bu oyuncunun satılması durumunda daha etkili bir santrforu devreye sokacak. Muriç için istenilen rakam alınamaz ve Kosovalı golcü takımda kalırsa alternatif olarak Sinan Gümüş takviyesi yapılacak.

Öte yandan yeni sezonda Sportif Direktörlük koltuğuna oturması beklenen Emre Belözoğlu, günün her anı transfer görüşmeleri yaparken, golcünün yanı sıra 2 ismin daha peşinde olduğu öğrenildi. Bu transferlerin birinin kanat forvet birinin ise stoper olduğu belirtildi.