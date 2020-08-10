İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2020 Pazartesi / 20 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3262
  • EURO
    8,616
  • ALTIN
    478.308
  • BIST100
    1066.32
Spor

Fenerbahçe'den 3 transfer daha

Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu 3 transferi daha bitirmek üzere. Belözoğlu, santrfor, kanat forvet ve stoper transferleri için görüşmelerini sürdürüyor.

DHA10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:56 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:56
ABONE OL

Fenerbahçe yeni transfer taarruzuna başlayacak. Yeni sezon için transferde hızlı bir giriş yapan sarı- lacivertliler, 3 flaş ismi daha renklerine bağlayacak. Golcü transferinde Vedat Muriç'e endeksli gözüken Fenerbahçe, bu oyuncunun satılması durumunda daha etkili bir santrforu devreye sokacak. Muriç için istenilen rakam alınamaz ve Kosovalı golcü takımda kalırsa alternatif olarak Sinan Gümüş takviyesi yapılacak.

Öte yandan yeni sezonda Sportif Direktörlük koltuğuna oturması beklenen Emre Belözoğlu, günün her anı transfer görüşmeleri yaparken, golcünün yanı sıra 2 ismin daha peşinde olduğu öğrenildi. Bu transferlerin birinin kanat forvet birinin ise stoper olduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.