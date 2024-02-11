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Spor

Fenerbahçe'den 30 milyon Euro'luk teklife ret! ''Sezon sonu görüşelim''

Sezon sonunda mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe ara transfer döneminde oyuncularına gelen tüm teklifleri reddetti. Sarı lacivertli ekip İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde için gelen toplam 30 milyon Euro'luk teklifi elinin tersi ile iterek 'Sezon sonu görüşelim. dedi. İşte detaylar...

Sabah11 Şubat 2024 Pazar 10:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den 30 milyon Euro'luk teklife ret! ''Sezon sonu görüşelim''
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Ara transferde Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Serdar Dursun gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, oyuncularına gelen teklifleri ise geri çevirdi.

TEKLİF GELEN İSİMLER

Sebastian Szymanski'yi Napoli resmen isterken Avrupa devlerinin yakın takibinde olan Ferdi Kadıoğlu için Arsenal girişimlerde bulundu. İsmail Yüksek ve Oosterwolde de sarı-lacivertlilerin transferde gözde olan oyuncuları arasında yer aldı.

İKİ İSME 30 MİLYON EURO

Bu ikili için toplamda 30 milyon Euro'luk teklif alındı. Olympique Lyon, İsmail'i renklerine bağlamak adına 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Oosterwolde için de Napoli 15 milyon Euro ile Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

"SEZON SONU GÖRÜŞELİM"

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen yönetim ise tüm teklifleri geri çevirerek taliplilere, "Sezon sonunda gelin" mesajı verdi.

İSMAİL VE OOSTERWOLDE KARARLARI

İsmail'in kadroda tutulmasına Fred'in 8-9 maç kaçıracak olması da etkili oldu. Ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda Avrupa'ya gitme ihtimalinden dolayı sol bekte Oosterwolde ile devam etme görüşü ağır basıyor.

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