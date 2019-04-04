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Fenerbahçe'den '4 Nisan' protestosu

Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor maçından dönerken takım otobüsünü kurşun sıkan kişi ya da kişilerin bulunmamasına tarihi bir protesto ile tepki gösterdi.

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Fenerbahçe Kulübü'nden tarihi tepki! Sarı-lacivertli kulüp, 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor maçı sonrasında İstanbul'a dönmek üzere karayoluyla Trabzon Havalimanı'na giden kafilesine Trabzon'un Sürmene ilçesinde silahlı saldırı gerçekleştirenlerin tam 4 yıldır bulunamamasını protesto etti.
 
Fenerbahçe Kulübü, olayla ilgili kişilerin henüz ortaya çıkmamış olmasını, televizyon kanalını, kulüp sitesini ve sosyal medya hesaplarını kapatarak protesto etti. FB TV, resmi site, twitter ve instagram hesaplarını kapatan Fenerbahçe Kulübü, Youtube sayfasında ise siyah bir görsel kullandı, ayrıca tüm video içerikleri ise kaldırıldı.
 
Öte yandan Alex ve Lefter Küçükandonyadis heykellerinin üzeri kapatılırken, Fenerium mazağalarının vitrinleri karartıldı ve online satış sitesine de erişim kesildi. Ayrıca Radyo Fenerbahçe'nin yayınını da kapatıldı. 
 
Sarı-lacivertli kulübün, 4 Nisan günü gerçekleştirdiği bu protestoya taraftarlar destek verdi. Sosyal medyadaki sayısız Fenerbahçe taraftarı, 4 Nisan ile ilgili paylaşım yaparak, faillerin bulunmasını istedi.
 

Yok böyle bir otomobil tutkusu

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