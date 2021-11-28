Fenerbahçe'den 59 sayı fark

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6. hafta mücadelesinde Elazığ İl Özel İdare, Fenerbahçe Safiport'u konuk etti.
Sarı lacivertliler Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan ve baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan 105-46 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Safiport böylece ligde 6'da 6 yaparak liderliğini sürdürdü.
Salon: Çimentaş İl Özel İdare
Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Serdar Saraç, İzel Deniz Pehlivan
Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 4, Morgan 5, Esma Çelen Türk, Pulliam 15, Nisa Yalçın, Razheva 11, Nur Nihan Dabakoğlu 5, Melike Yalçınkaya 6
Fenerbahçe Safiport: Sabally 15, Bazoukou 13, Manolya Kurtulmuş 12, Olcay Çakır Turgut 4, Thomas 19, Şerife Alperi Onar 12, Williams 6, Tuğçe Canıtez 20, Banu Şimşek 4, Ayşe Yılmaz
1. Periyot: 14-25
Devre: 23 - 55
3. Periyot: 36 - 81