İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2021 Pazar / 23 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,4902
  • EURO
    14,1202
  • ALTIN
    713.051
  • BIST100
    1776.41
Spor

Fenerbahçe'den 59 sayı fark

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 105-46 yendi.

28 Kasım 2021 Pazar 15:01 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 15:01
ABONE OL

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6. hafta mücadelesinde Elazığ İl Özel İdare, Fenerbahçe Safiport'u konuk etti.

Sarı lacivertliler Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan ve baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan 105-46 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Safiport böylece ligde 6'da 6 yaparak liderliğini sürdürdü.

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Serdar Saraç, İzel Deniz Pehlivan

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 4, Morgan 5, Esma Çelen Türk, Pulliam 15, Nisa Yalçın, Razheva 11, Nur Nihan Dabakoğlu 5, Melike Yalçınkaya 6

Fenerbahçe Safiport: Sabally 15, Bazoukou 13, Manolya Kurtulmuş 12, Olcay Çakır Turgut 4, Thomas 19, Şerife Alperi Onar 12, Williams 6, Tuğçe Canıtez 20, Banu Şimşek 4, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 14-25

Devre: 23 - 55

3. Periyot: 36 - 81

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.