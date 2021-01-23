Fenerbahçe'den 9 yıllık yapılandırma anlaşması

AA 23 Ocak 2021 Cumartesi 12:49 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 12:49

Burak Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği ile anlaşma yapılabilmesi adına çalışmaların sürdüğünü aktaran Kızılhan, "Kulübümüzün borçlarını yapılandırma amacıyla Türkiye Bankalar Birliği ile anlaşabilmek için 2020'nin son günlerinde Fenerbahçe Futbol A.Ş Genel Kurulu'nda yatırımcılarımız oy çokluğuyla yönetimimize imza yetkisi verdi. Bu yetkiyle birlikte 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında ana ödemesiz olmak koşuluyla 2+7 şeklinde toplam 9 yıllık yapılandırma anlaşmasına önümüzdeki süreçte imza atacağız. Başkanımız Ali Koç başta olmak üzere istediğimiz şartlarda bir anlaşmayı ortaya çıkarabilmek için çok çabaladık ve çalıştık." ifadelerini kullandı.

Yeniden görülmeye başlayan "futbolda şike davası"nda 6 Kasım'da alınan kararların Fenerbahçe Kulübü için önemine dikkati çeken Burak Kızılhan, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda sözde şike davasında aldığı kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin usül eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlayan davanın 2. duruşması 6 Kasım'da gerçekleşti. Davada eski başkanımız Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerimiz şike ve teşvik suçlamalarından beraat etti. Yargıtay süreci devam etse de suçsuzluğumuz kanıtlanmış oldu. Bu süreçte camiamızın gösterdiği duruş ve FETÖ'ye ördüğü duvar hiçbir zaman unutulmayacak." değerlendirmesinde bulundu.