Fenerbahçe'den Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar açıklaması

Fenerbahçe'de uzun bir süredir kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar affedildi.

Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın kadro dışı kararını teknik kadrodan gelen talep üzerine devre arası kampına dahil edildiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Bir süre önce kadro dışı bırakılan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın durumu, teknik kadromuzdan gelen talep üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiştir.

Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında; Futbol A Takımımızın 2 Ocak'ta Samandıra'da başlayacak, 3 Ocak'tan itibaren de Antalya'da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"