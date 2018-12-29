Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'den Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar açıklaması

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolculardan Aatıf ve Dirar affedildi. İşte yaşanan gelişmeler burada...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de uzun bir süredir kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar affedildi.

Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın kadro dışı kararını teknik kadrodan gelen talep üzerine devre arası kampına dahil edildiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Bir süre önce kadro dışı bırakılan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın durumu, teknik kadromuzdan gelen talep üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiştir.

Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında; Futbol A Takımımızın 2 Ocak'ta Samandıra'da başlayacak, 3 Ocak'tan itibaren de Antalya'da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İpi asansöre takılınca vahşet kaçınılmaz oldu

İpi asansöre takılınca vahşet kaçınılmaz oldu

Milli Piyango Sonuçları 2019 Yılbaşı Çekilişi MPİ Bilet Sorgulama Sıralı Tam Liste

Milli Piyango Sonuçları 2019 Yılbaşı Çekilişi MPİ Bilet Sorgulama Sıralı Tam Liste

115 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

115 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

ABD helikopterleri Münbiç'te görüntülendi

ABD helikopterleri Münbiç'te görüntülendi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA