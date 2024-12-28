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Spor

Fenerbahçe'den açıklama! Ertelenen maçın tarihi belli oldu

EuroLeague'in 17. haftasında ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçının yeni tarihi 3 Mart 2025 olarak belirlendi. Mücadele, Fransız temsilcisinin yaşadığı salgın dolayısıyla ertelenmişti.

Haber Merkezi28 Aralık 2024 Cumartesi 14:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den açıklama! Ertelenen maçın tarihi belli oldu
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de ertelenen Paris Basketball maçının 3 Mart'ta oynanacağını duyurdu.

İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

"Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, Kulübümüz ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır."

  • Paris Basket-Fenerbahçe
  • EuroLeague 17
  • 3 Mart 2025

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