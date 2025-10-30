İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Fenerbahçe'den açıklama! EuroLeague'de 2 maç Münih'te oynanacak

THY EuroLeague'de oynayacağı Maccabi Rapyd Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beko, bu iki karşılaşmanın Münih'te oynanacağını açıkladı.

30 Ekim 2025 Perşembe 22:23
Fenerbahçe'den açıklama! EuroLeague'de 2 maç Münih'te oynanacak
THY EuroLeague'de oynayacağı Maccabi Rapyd Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beko, bu iki karşılaşmanın Münih'te oynanacağını açıkladı.

İşte Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama;

Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Rapyd Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv Maçları İle İlgili Bilgilendirme

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 11 Kasım Salı günü Maccabi Rapyd Tel Aviv, 13 Kasım Perşembe günü ise Hapoel IBI Tel Aviv ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynaması gereken EuroLeague 10. ve 11. hafta müsabakaları, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı bir ülkede, taraftarlarımızın katılımına açık olacak şekilde oynanacaktır.

Tedbir odaklı verilen bu karar doğrultusunda, Kulübümüz ve EuroLeague yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde;

Müsabakalara, yerel otoriteler tarafından bu müsabakaların oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve EuroLeague müsabaka kriterlerini karşılayabilen Almanya'nın Münih şehrindeki SAP Garden'ın ev sahipliği yapmasına karar verilmiştir.

Müsabakaların başlama saati, bilet satışı ve kombine sahiplerimizin bu karşılaşmanın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanamayacak olması dolayısıyla yaşayacakları mağduriyetin giderilmesi ile ilgili bilgilendirmeler resmi internet sitemizden yapılacaktır.

