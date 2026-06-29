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Spor

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Vedat Muriqi'den kötü haber

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'ye kötü haber Vedat Muriqi'den geldi. Antrenman sırasında adalesinde ağrı hisseden Kosovalı golcü sahadan sedyeyle ayrıldı. İşte detaylar...

IHA29 Haziran 2026 Pazartesi 15:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den açıklama geldi! Vedat Muriqi'den kötü haber
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Fenerbahçe, bugün gerçekleştirilen antrenman sırasında Vedat Muriqi'nin hissettiği ağrı nedeniyle çekilen MR sonucunda, sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bugün sabah yapılan antrenmanda sakatlanan Vedat Muriqi'nin sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu şekilde:

"Bugün gerçekleştirilen antrenman esnasında hissettiği ağrı nedeniyle futbolcumuz Vedat Muriqi'nin, MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır."

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