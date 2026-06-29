Fenerbahçe, bugün gerçekleştirilen antrenman sırasında Vedat Muriqi'nin hissettiği ağrı nedeniyle çekilen MR sonucunda, sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bugün sabah yapılan antrenmanda sakatlanan Vedat Muriqi'nin sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu şekilde:

"Bugün gerçekleştirilen antrenman esnasında hissettiği ağrı nedeniyle futbolcumuz Vedat Muriqi'nin, MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır."