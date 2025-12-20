İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Fenerbahçe'den açıklama! ''Hukuki işlem başlatılacaktır''

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Sadettin Saran'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, süreçle ilgili dezenformasyon yapan kişi ve kurumlar hakkında hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu.

20 Aralık 2025 Cumartesi 18:28
Fenerbahçe'den açıklama! ''Hukuki işlem başlatılacaktır''
Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı lacivertli kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, "Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Kamuoyuna Duyuru

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

