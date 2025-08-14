İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,788
  • EURO
    47,811
  • ALTIN
    4398.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den açıklama! Hukuki süreç başlatıldı
Spor

Fenerbahçe'den açıklama! Hukuki süreç başlatıldı

Fenerbahçe, sosyal medya üzerinden sporcularına yönelik yapılan saldırılarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ14 Ağustos 2025 Perşembe 13:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den açıklama! Hukuki süreç başlatıldı
ABONE OL

Fenerbahçe, sosyal medya üzerinden sporcularına, özellikle futbolcularına karşı yürütülen organize saldırılarla ilgili hukuki süreci başlattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sahadaki mücadelemizi gölgelemeye, sporcularımızın emeğini ve itibarını zedelemeye yönelik hiçbir girişimi görmezden gelmeyeceğiz. Sporcularımıza yöneltilen her saldırı, Fenerbahçe'mize yöneltilmiş demektir." ifadeleri yer aldı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte her zeminde, her şartta ve her güçle mücadele edeceklerini belirtti.

İşte açıklama metninin tamamı:

Kamuoyuna Duyuru

Uzun zamandır sosyal medya üzerinden sporcularımıza, özellikle de futbolcularımıza karşı sistematik ve organize saldırıda bulunan failler hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılmış ve resmi suç duyurularımız yapılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sahadaki mücadelemizi gölgelemeye, sporcularımızın emeğini ve itibarını zedelemeye yönelik hiçbir girişimi görmezden gelmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Sporcularımıza yöneltilen her saldırı, Fenerbahçe'mize yöneltilmiş demektir.

Ailemizi korumak için her zeminde, her şartta ve her güçle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

ÖNERİLEN VİDEO

Lokantada panik anı! Döner ustası hayat kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.