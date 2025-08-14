Fenerbahçe, sosyal medya üzerinden sporcularına, özellikle futbolcularına karşı yürütülen organize saldırılarla ilgili hukuki süreci başlattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sahadaki mücadelemizi gölgelemeye, sporcularımızın emeğini ve itibarını zedelemeye yönelik hiçbir girişimi görmezden gelmeyeceğiz. Sporcularımıza yöneltilen her saldırı, Fenerbahçe'mize yöneltilmiş demektir." ifadeleri yer aldı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte her zeminde, her şartta ve her güçle mücadele edeceklerini belirtti.

İşte açıklama metninin tamamı:

Kamuoyuna Duyuru

Uzun zamandır sosyal medya üzerinden sporcularımıza, özellikle de futbolcularımıza karşı sistematik ve organize saldırıda bulunan failler hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılmış ve resmi suç duyurularımız yapılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sahadaki mücadelemizi gölgelemeye, sporcularımızın emeğini ve itibarını zedelemeye yönelik hiçbir girişimi görmezden gelmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Sporcularımıza yöneltilen her saldırı, Fenerbahçe'mize yöneltilmiş demektir.

Ailemizi korumak için her zeminde, her şartta ve her güçle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.