18 Aralık 2025 Perşembe
Spor

Fenerbahçe'den açıklama: Ziyaretin içeriğiyle ilişkilendirilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a hediye edilen formada cezaevindeki futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da imzasının bulunmasıyla sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline gelen Fenerbahçe; söz konusu formanın geçmişte toplu şekilde imzalanmış ve resmi ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra forması olduğunu açıkladı.

18 Aralık 2025 Perşembe 11:22
Fenerbahçe'den açıklama: Ziyaretin içeriğiyle ilişkilendirilemez
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, dezenformasyon içeren ve gerçeği yansıtmayan iddialar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur.

Adalet Bakanlığı makamına gerçekleştirilen ziyaret sırasında Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a takdim edilen forma, Başkanımız Sadettin Saran tarafından kulübümüz adına sunulmuştur. Söz konusu forma, takım kadromuzda yer alan futbolcular tarafından geçmişte toplu şekilde imzalanmış ve resmi ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra formasıdır.

Formada imzası bulunan futbolcularımızdan biri hakkında devam eden bir adli sürecin bulunması; ziyaretin içeriğiyle veya muhatap makamla ilişkilendirilemez.

Bu yöndeki yorumlar hukuki gerçeklikten uzak olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır.

Kulübümüz; hukukun üstünlüğüne, yargı süreçlerinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine saygısını her koşulda sürdürmektedir.

Ziyaret edilen devlet makamlarının, kulübümüzün veya kulüp başkanımızın, devam eden adli süreçlerle ilişkilendirilerek hedef alınması kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

