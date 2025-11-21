İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4478
  • EURO
    48,9364
  • ALTIN
    5552.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den Ademola Lookman bombası! Ezeli rakipler karşı karşıya
Spor

Fenerbahçe'den Ademola Lookman bombası! Ezeli rakipler karşı karşıya

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez transfer masasında Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman için karşı karşıya geldi. İtalyan basını, iki kulübün de oyuncuyla ciddi temas içinde olduğunu ve Atalanta'nın kış transferinde satışa açık olacağını duyurdu.

Akşam21 Kasım 2025 Cuma 08:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Ademola Lookman bombası! Ezeli rakipler karşı karşıya
ABONE OL

Ligde son yıllarda amansız bir şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde de sık sık karşı karşıya geliyor. Bu kez iki ezeli rakibin rekabet sahası şimdi de Atalanta ve söz konusu olan futbolcu Nijeryalı Ademola Lookman. Football Italia isimli haber sitesi daha önce G.Saray'ın gündeminde olan golcü için F.Bahçe'nin de devreye girdiğini şu şekilde aktardı: "Ademola Lookman'a Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ciddi ilgisi var. Atalanta ise şimdilik herhangi bir karara varmak yerine değerlendirmeyi ertelemeyi planlıyor.

ATALANTA'YA RESMİ TEKLİF YOK

Lookman, yaz döneminde Inter'e gitme girişiminde bulunmuş, ancak geri dönmüştü. Şu an formunu yeniden buluyor. Nijeryalı futbolcunun Afrika Uluslar Kupası'nda da önemli rol oynaması bekleniyor. Galatasaray'ın Lookman'ı isterken eski takım arkadaşı Victor Osimhen ile yeniden buluşma fikri de gündemde; ancak şu ana kadar resmi teklif yok. Aynı şekilde Fenerbahçe de oyuncuyla temasta ve ayrılık için gerekli şartları olgunlaştırmaya çalışıyor."

UZLAŞAMIYORSAN PARA KAZAN

Bir başka İtalyan haber sitesi SosFanta ise G.Saray'ın Lookman'la ilgili temaslarını şu şekilde aktardı: "Pazarlıklar henüz somut bir anlaşmaya dönüşmüş değil; kulüpler veya temsilciler arasında imzalanmış bir sözleşme yok. Atalanta, Lookman'ı yurt dışına satmaya eğilimli ve en ciddi aday Galatasaray. Atalanta'nın stratejisi, Lookman'ı önce fiziksel ve sportif olarak tam kapasiteyle geri kazanmak. Ancak bu olmazsa da kış transferinde avantajlı bir fiyatla göndermek."

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.