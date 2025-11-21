Ligde son yıllarda amansız bir şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde de sık sık karşı karşıya geliyor. Bu kez iki ezeli rakibin rekabet sahası şimdi de Atalanta ve söz konusu olan futbolcu Nijeryalı Ademola Lookman. Football Italia isimli haber sitesi daha önce G.Saray'ın gündeminde olan golcü için F.Bahçe'nin de devreye girdiğini şu şekilde aktardı: "Ademola Lookman'a Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ciddi ilgisi var. Atalanta ise şimdilik herhangi bir karara varmak yerine değerlendirmeyi ertelemeyi planlıyor.

ATALANTA'YA RESMİ TEKLİF YOK

Lookman, yaz döneminde Inter'e gitme girişiminde bulunmuş, ancak geri dönmüştü. Şu an formunu yeniden buluyor. Nijeryalı futbolcunun Afrika Uluslar Kupası'nda da önemli rol oynaması bekleniyor. Galatasaray'ın Lookman'ı isterken eski takım arkadaşı Victor Osimhen ile yeniden buluşma fikri de gündemde; ancak şu ana kadar resmi teklif yok. Aynı şekilde Fenerbahçe de oyuncuyla temasta ve ayrılık için gerekli şartları olgunlaştırmaya çalışıyor."

UZLAŞAMIYORSAN PARA KAZAN

Bir başka İtalyan haber sitesi SosFanta ise G.Saray'ın Lookman'la ilgili temaslarını şu şekilde aktardı: "Pazarlıklar henüz somut bir anlaşmaya dönüşmüş değil; kulüpler veya temsilciler arasında imzalanmış bir sözleşme yok. Atalanta, Lookman'ı yurt dışına satmaya eğilimli ve en ciddi aday Galatasaray. Atalanta'nın stratejisi, Lookman'ı önce fiziksel ve sportif olarak tam kapasiteyle geri kazanmak. Ancak bu olmazsa da kış transferinde avantajlı bir fiyatla göndermek."