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Spor

Fenerbahçe'den Alanya karşısında rahat galibiyet

Efeler Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda konuk olduğu Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

AA4 Şubat 2024 Pazar 16:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Alanya karşısında rahat galibiyet
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Atatürk

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Turgut Uzunçakmak

Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Bertuğ Öndeş, Emin Gök, Uriarte (Ali İhsan Heper, Umut Durur, İrfan Çetinkaya, Oğuzhan Doğruluk, Uğur Kılınç, Azizcan Ataoğlan)

Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Hasan Sıkar, Penchev, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Mert Cuci)

Setler: 22-25, 19-25, 19-25

Süre: 82 dakika (30, 27, 25)

  • Brand Group Alanya Belediyespor
  • Fenerbahçe Parolapara
  • Efeler Ligi

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