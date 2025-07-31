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Spor

Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı için erteleme talebi

Fenerbahçe, Süper Lig'in açılıi haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü Alanyaspor ile oynayacağı maçın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 00:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı için erteleme talebi
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk haftasındaki 9 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Feyenoord ile oynanacak 3. eleme turu maçları nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için başvuru yapıldı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile ilk maçı 6 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.

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