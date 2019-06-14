Fenerbahçe'den Alex de Souza'ya jübile

Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe harekete geçti. Koç, Aziz Yıldırım döneminde son bulan jübile defterini tekrar açarak hem Alex de Souza'ya iadeiitibarda bulunacak hem de kulübün kasasına önemli bir nakit akışı sağlayacak.

Başkan Koç'un bugün açıklaması beklenen jübile maçında Alex'in kariyeri boyunca birlikte oynadığı dünya yıldızlarıyla Fenerbahçe, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

FENER OL KAMPANYASINA BAĞIŞLANACAK

Maçtan elde edilecek bütün gelir Fener Ol kampanyasına bağışlanacak.