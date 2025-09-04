Suudi ekibi Al-Hilal, Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef EnNesyri'nin peşinde. Uzun süre Osimhen'in peşinden koşan Al-Hilal kulübü, şimdi F.Bahçe'nin kapısına dayandı. İspanyol ve Suudi basını, 40 milyon euro civarında bir teklif hazırlandığını yazdı.

Faslı futbolcuyu UEFA listesine bildiren Fenerbahçe, 'uçuk' bir teklif olmadıkça satış yapmayı düşünmüyor. İspanya medyasından Estoesatleti'deki haberde; Nesyri'nin ayrılması halinde Kanarya'nın Alexander Sörloth için hamle yapacağı belirtildi: "Norveçli forvet kalmak istiyor ama Atletico Madrid'deki hataları çok mercek altına alınıyor ve performansı sürekli sorgulanıyor. Alaves'e karşı oynadığı maçta çok eleştirildi. Türk devi Fenerbahçe onunla ilgileniyor. Nesyri'yi yüksek bedelle Arabistan'a satarlarsa Sörloth'un da Fenerbahçe yolu açılacak."