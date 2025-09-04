İSTANBUL 30°C / 22°C
4 Eylül 2025 Perşembe
Spor

Fenerbahçe'den Alexander Sörloth sürprizi! Transfer Youssef En-Nesyri'ye bağlı

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, uzun süre peşinde koştuğu Osimhen'den sonuç alamayınca rotayı Fenerbahçe'nin yıldızı Youssef En-Nesyri'ye çevirdi. Faslı golcü için 40 milyon euro civarında teklif hazırlanıyor. Öte yandan Nesyri'nin ayrılması halinde sarı-lacivertliler Alexander Sörloth için hamle yapacak.

4 Eylül 2025 Perşembe 08:19
Fenerbahçe'den Alexander Sörloth sürprizi! Transfer Youssef En-Nesyri'ye bağlı
Suudi ekibi Al-Hilal, Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef EnNesyri'nin peşinde. Uzun süre Osimhen'in peşinden koşan Al-Hilal kulübü, şimdi F.Bahçe'nin kapısına dayandı. İspanyol ve Suudi basını, 40 milyon euro civarında bir teklif hazırlandığını yazdı.

Faslı futbolcuyu UEFA listesine bildiren Fenerbahçe, 'uçuk' bir teklif olmadıkça satış yapmayı düşünmüyor. İspanya medyasından Estoesatleti'deki haberde; Nesyri'nin ayrılması halinde Kanarya'nın Alexander Sörloth için hamle yapacağı belirtildi: "Norveçli forvet kalmak istiyor ama Atletico Madrid'deki hataları çok mercek altına alınıyor ve performansı sürekli sorgulanıyor. Alaves'e karşı oynadığı maçta çok eleştirildi. Türk devi Fenerbahçe onunla ilgileniyor. Nesyri'yi yüksek bedelle Arabistan'a satarlarsa Sörloth'un da Fenerbahçe yolu açılacak."

