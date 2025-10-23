İSTANBUL 21°C / 18°C
Fenerbahçe'den Alman takımlarına karşı 2. galibiyet

23 Ekim 2025 Perşembe 22:17
Fenerbahçe, Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederken, Avrupa kupalarında Alman takımlarına karşı 2. galibiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alman ekibi Stuttgart ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti ve müsabaka da bu golle sonuçlandı.

Bu güne kadar Alman takımlarıyla 13 kez rakip olan Fenerbahçe, kötü sonuçlar aldı. İlk galibiyetini 4 Ekim 2012'de Borussia Mönchengladbach'a karşı deplasmanda 4-2'lik skorla alan sarı-lacivertliler, diğer müsabakalarda 4 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, Stuttgart'ı yenmesiyle birlikte Alman takımlarına karşı 2. galibiyetini elde etti.

