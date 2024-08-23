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Spor

Fenerbahçe'den Almanya çıkarması! Transferde görüşmeler devam ediyor

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek büyük ses getiren Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertli ekip, Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka ve Kingsley Coman için görüşmelere başladı. İşte transferde son durum...

23 Ağustos 2024 Cuma 13:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Almanya çıkarması! Transferde görüşmeler devam ediyor
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Fenerbahçe'nin Bayern Münih ile iki yıldız için görüşme yaptığı, bir yıldız içinse transfer temaslarının devam ettiği belirtildi.

GORETZKA VE COMAN

Bild'in Bayern Münih muhabiri Christian Falk'ın aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe, Bayern Münih ile bu yaz Leon Goretzka ve Kingsley Coman için transfer görüşmesi yaptı.

FENERBAHÇE'Yİ GERİ ÇEVİRDİ

PSG'nin Desire Doue transferi öncesi Fransız ekibinin gündeminde olan Kingsley Coman, kariyerini Süper Lig'de sürdürmek istemediğini belirterek Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin Bayern Münih ile Leon Goretzka görüşmelerinin devam ettiği ancak şu ana kadar transfere olumlu veya olumsuz nokta konmadığı kaydedildi. Sarı lacivertli ekibin, Leon Goretzka için transfer döneminin sonuna kadar takipte olacağı vurgulandı.

EBERL: "GORETZKA İÇİN KÖTÜ KONUŞMADIK"

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, "Leon Goretzka ile ilgili asla kötü bir şey söylemedik. Bayern Münih için harika işler yaptı. Futbolda rekabetçi durumların olması normaldir. Biz sadece işlerin zorlaşabileceğini söyledik. Leon Goretzka, takımın bir parçası" açıklaması yapmıştı.

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