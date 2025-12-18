İSTANBUL 13°C / 6°C
Fenerbahçe'de skor katkısıyla öne çıkan Anderson Talisca'nın 6 ay sonra bitecek sözleşmesi Brezilya kulüplerini harekete geçirdi. Sarı-lacivertliler kontrat uzatmak isterken, Gremio başta olmak üzere birçok kulüp, yıldız futbolcunun dönüşü için şartları zorluyor.

Akşam18 Aralık 2025 Perşembe 07:57 - Güncelleme:
Geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan takıma katılan ve fiziksel durumu nedeniyle eleştiri konusu olan Anderson Talisca, eksiklerine rağmen verdiği skor katkısıyla taraftarın gönlünü kazandı. Süper Lig'de 16 maçta 8, Avrupa Ligi'nde ise 5 karşılaşmada 4 golle oynayan 31 yaşındaki futbolcu özellikle Brann ve Konyaspor maçlarında gösterdiği performansla takımı taşıyan isim oldu. 6 ay sonra kontratı bitecek Anderson Talisca, yaz döneminde görüştüğü Brezilya ekiplerinin iştahını kabarttı. F.Bahçe 5-6 milyon dolara kontratı uzatmak istiyor ama Gremio durumu zorlaştırıyor.

BİRAZ İNDİRİM YAPMASI LAZIM

Brezilya basınında yıldız futbolcuyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Mixvale adlı site Gremio kulübünde yapılan toplantıdan şöyle bir sonuç çıktığını aktardı: "Talisca ile temaslar yeniden başladı. Luis Castro yönetiminde düzenli 11 oynayabilecek bir futbolcu. F.Bahçe'den gelmesinde sorun yok ancak mali düzenlemeler gerekiyor. Futbolcunun biraz indirim yapması gerekecek. Yetkililer onun için fedakarlık yapmaya hazır. Uluslararası deneyimiyle değer katacak. Brezilya'dan birçok kulüp onu yakından takip ediyor."

HER TAKIMDA FORMAYI ALIR

BrBolavip ise şu bilgiyi geçti: "Anderson Talisca ülkeye dönme konusunda istekli. Fenerbahçe'de bazen ana kadronun dışında kalıyor. Bahia'da başladığı kariyerini Brezilya'da bitirmeyi düşünüyor. Gremio, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Atletico MG gibi önemli takımlarla anıldı. Aylık 362 bin dolar (Yıllık 4.3 milyon dolar) gibi bir beklentisi var. Onu isteyen Brezilya kulüpleri çeşitli bonuslarla öne çıkmayı deneyecek. Talisca her takımda formayı alabilir ve imza atacağı her takım için büyük bir transfer olabilir."

