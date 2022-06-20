Trabzonspor ile yollarını ayıran Anthony Nwakaeme'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları üzerine sarı lacivertli kulüpten bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Nwakaeme'nin transfer gündemlerinde olmadığı ve futbolcunun menajerinden gelen teklifin de reddedildiği duyuruldu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir."