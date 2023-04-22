Fenerbahçe'den ayrılan Bruma yeniden doğdu

Fenerbahçe'den Braga'ya kiralık olarak giden Bruma, devre arasının en verimli transferi olarak seçildi.

O Jogo'nun haberinde, Fenerbahçe'ye sezon başında kiralık olarak katılan ve daha sonrasında Ocak transfer döneminde 4.25 milyon Euro'ya bonservisiyle kadroya katılan Bruma'nın performansını ve transferini devre arasının en iyisi olarak yorumladı.

6 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Devre arasında katıldığı Braga'ya iyi bir katkı sağlayan Bruma için haberin detaylarında şu sözlere yer verildi:

Goller ve asistler ile takımını güçlendiriyor. İstatistikler kanıtlıyor ki Bruma devre arasının en iyi transferi ve 2 ay sonra geri dönecek.

Yetenekli oyuncu, ülkesinin takımlarından Braga ile bugüne dek 7'si ilk 11 olmak üzere 13 maça çıktı. Bruma bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle oynadı.