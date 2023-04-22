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Spor

Fenerbahçe'den ayrılan Bruma yeniden doğdu

Fenerbahçe'den Braga kulübüne kiralık olarak giden Bruma, devre arasının en verimli transferi olarak seçildi. Bruma'nın performansı ve transferi devre arasının en iyisi olarak yorumlandı.

22 Nisan 2023 Cumartesi 13:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den ayrılan Bruma yeniden doğdu
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Fenerbahçe'den Braga'ya kiralık olarak giden Bruma, devre arasının en verimli transferi olarak seçildi.

O Jogo'nun haberinde, Fenerbahçe'ye sezon başında kiralık olarak katılan ve daha sonrasında Ocak transfer döneminde 4.25 milyon Euro'ya bonservisiyle kadroya katılan Bruma'nın performansını ve transferini devre arasının en iyisi olarak yorumladı.

6 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Devre arasında katıldığı Braga'ya iyi bir katkı sağlayan Bruma için haberin detaylarında şu sözlere yer verildi:

Goller ve asistler ile takımını güçlendiriyor. İstatistikler kanıtlıyor ki Bruma devre arasının en iyi transferi ve 2 ay sonra geri dönecek.

Yetenekli oyuncu, ülkesinin takımlarından Braga ile bugüne dek 7'si ilk 11 olmak üzere 13 maça çıktı. Bruma bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle oynadı.

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