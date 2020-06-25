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Spor

Fenerbahçe'den ayrılan Kruse Stuttgart'ta

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, yeni takımını yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Paylaşımda Alman futbolcunun, Stuttgart tesislerine giriş yaptığı görülüyor.

25 Haziran 2020 Perşembe 16:00 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 16:00
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşmesini, pandemi döneminde maaşını alamadığını iddia ederek tek taraflı fesheden Max Kruse, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Alman basınında büyük ilgi gördü.

STUTTGART'A GİDİYOR

Tecrübeli Alman orta saha Instagram hesabından, Stuttgart tesislerine gittiğini gösteren bir video paylaştı. Kruse paylaştığı videoda sabah saatlerinde araba ile seyahat ediyor. Videoda Kruse'nin Stuttgart tesislerine giriş yaptığı ve kulüp ofisinin kapısında zili çaldığı görülüyor. 32 yaşındaki orta saha, Almanya'da daha önce Werder Bremen, Mönchengladbach, Wolfsburg, St. Pauli ve Freiburg gibi takımların formasını giydi.

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