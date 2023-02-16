Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Lemos, yeni takımına imzayı attı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mauricio Lemos'un yeni takımı belli oldu.

Uruguaylı oyuncu, Atletico Mineiro ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TFF'YE BİLDİRMİŞTİ!

Fenerbahçe, Lemos ile sözleşmesini fesh ettiğini TFF'ye bildirmişti.

2020-2021 sezonunun başında İspanya La Liga ekibi Las Palmas'tan takıma katılan 27 yaşındaki stoper, oyun kurma yeteneği ve hava topu hakimiyeti ile büyük beklenti yaratmıştı fakat Fenerbahçe formasını toplamda sadece 15 maçta terletebilmişti.

Atletico Mineiro, kadrosunda Hulk, Eduardo Vargas, Alan Kardec ve eski Galatasaraylı Mariano gibi ünlü isimleri barındırıyor.