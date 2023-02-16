İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2023 Perşembe / 26 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8428
  • EURO
    20,1452
  • ALTIN
    1111.47
  • BIST100
    5008.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Lemos, yeni takımına imzayı attı
Spor

Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Lemos, yeni takımına imzayı attı

Fenerbahçe'nin ayrılığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği Mauricio Lemos, yeni takımı Atletico Mineiro ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

16 Şubat 2023 Perşembe 18:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Lemos, yeni takımına imzayı attı
ABONE OL

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mauricio Lemos'un yeni takımı belli oldu.

Uruguaylı oyuncu, Atletico Mineiro ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TFF'YE BİLDİRMİŞTİ!

Fenerbahçe, Lemos ile sözleşmesini fesh ettiğini TFF'ye bildirmişti.

2020-2021 sezonunun başında İspanya La Liga ekibi Las Palmas'tan takıma katılan 27 yaşındaki stoper, oyun kurma yeteneği ve hava topu hakimiyeti ile büyük beklenti yaratmıştı fakat Fenerbahçe formasını toplamda sadece 15 maçta terletebilmişti.

Atletico Mineiro, kadrosunda Hulk, Eduardo Vargas, Alan Kardec ve eski Galatasaraylı Mariano gibi ünlü isimleri barındırıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.