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Spor

Fenerbahçe'den ayrılan Ryan Kent'e sürpriz teklif

Bir ay önce Fenerbahçe ile yolları ayırdığını duyuran Ryan Kent'e eski hocası Paul Heckingbottom'ın takımı Preston North End talip oldu.

12 Kasım 2024 Salı 13:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den ayrılan Ryan Kent'e sürpriz teklif
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Fenerbahçe ile yollarını bir ay önce ayıran ve bonservisi elinde olan Ryan Kent'e sürpriz bir transfer teklifi geldiği ileri sürüldü.

The Sun'ın haberine göre; İngiltere Championship'te kümede kalma mücadelesi veren Preston North End, Kent'e talip oldu.

Haberde, Preston Teknik Direktörü Paul Heckingbottom'ın, 2016-2018 yılları arasında çalıştırdığı Barnsley'den öğrencisi olan İngiliz kanat oyuncusuyla yeniden çalışmak istediği kaydedildi.

RYAN KENT'İN BARNSLEY PERFORMANSI

Ryan Kent, kiralık olarak forma giydiği Barnsley'de 47 maçta 3 gol, 3 asistle oynamış ve yılın genç oyuncusu seçilmişti.

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