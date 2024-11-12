Fenerbahçe'den ayrılan Ryan Kent'e sürpriz teklif

Fenerbahçe ile yollarını bir ay önce ayıran ve bonservisi elinde olan Ryan Kent'e sürpriz bir transfer teklifi geldiği ileri sürüldü.

The Sun'ın haberine göre; İngiltere Championship'te kümede kalma mücadelesi veren Preston North End, Kent'e talip oldu.

Haberde, Preston Teknik Direktörü Paul Heckingbottom'ın, 2016-2018 yılları arasında çalıştırdığı Barnsley'den öğrencisi olan İngiliz kanat oyuncusuyla yeniden çalışmak istediği kaydedildi.

RYAN KENT'İN BARNSLEY PERFORMANSI

Ryan Kent, kiralık olarak forma giydiği Barnsley'de 47 maçta 3 gol, 3 asistle oynamış ve yılın genç oyuncusu seçilmişti.