Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, kariyerine Azerbaycan'da devam edebilir.

Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararıyla A takım kadrosundan çıkarılan 34 yaşındaki forvet kendisine yeni bir takım arıyor.

NEFTÇİ BAKÜ İSTİYOR

Azerbaycan'ın Azertac ajansında yer alan bilgilere göre, Neftçi Bakü, kış transfer döneminde kadro dışı kalan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istiyor.

CENK TOSUN SICAK BAKIYOR

Tecrübeli golcü, bir dönem Beşiktaş'ta birlikte oynadığı Vincent Aboubakar'ın Bakü ekibine transfer olmasının ardından Neftçi Bakü'de oynamaya olumlu bakıyor.

ABOUBAKAR İLE BULUŞMAK İSTİYOR

Kamerunlu futbolcuyla iyi ilişkileri bulunan Cenk Tosun, onunla yeniden takım arkadaşı olma isteğini dile getirdi.

CENK TOSUN'UN RAKAMLARI

Fenerbahçe'de 29 maçta oynayan 2 gol, 2 asist yapan Cenk, Beşiktaş'ta 227 karşılaşmada 96 gol attı, 30 gol pası verdi. Cenk'in milli takım karnesi ise 53 maçta 21 gol.

U17 İLE İDMANA ÇIKIYORLAR

Fenerbahçe'de milli yıldız İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun U17 ile antrenmanlara çıkıyor. Kadro dışı kalan her iki futbolcuya antrenör Tayfun seven eşlik ediyor.