30 Ekim 2025 Perşembe
Spor

Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Tosun için sürpriz iddia

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan deneyimli golcü oyuncu Cenk Tosun için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Azerbaycan basınında yer alan habere göre Neftçi Bakü'nün kış transfer döneminde kadro dışı kalan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Cenk Tosun yeniden Vincent Aboubakar ile takım arkadaşı olacak. İşte detaylar...

30 Ekim 2025 Perşembe 17:41
Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Tosun için sürpriz iddia
ABONE OL

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, kariyerine Azerbaycan'da devam edebilir.

Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararıyla A takım kadrosundan çıkarılan 34 yaşındaki forvet kendisine yeni bir takım arıyor.

NEFTÇİ BAKÜ İSTİYOR

Azerbaycan'ın Azertac ajansında yer alan bilgilere göre, Neftçi Bakü, kış transfer döneminde kadro dışı kalan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istiyor.

CENK TOSUN SICAK BAKIYOR

Tecrübeli golcü, bir dönem Beşiktaş'ta birlikte oynadığı Vincent Aboubakar'ın Bakü ekibine transfer olmasının ardından Neftçi Bakü'de oynamaya olumlu bakıyor.

ABOUBAKAR İLE BULUŞMAK İSTİYOR

Kamerunlu futbolcuyla iyi ilişkileri bulunan Cenk Tosun, onunla yeniden takım arkadaşı olma isteğini dile getirdi.

CENK TOSUN'UN RAKAMLARI

Fenerbahçe'de 29 maçta oynayan 2 gol, 2 asist yapan Cenk, Beşiktaş'ta 227 karşılaşmada 96 gol attı, 30 gol pası verdi. Cenk'in milli takım karnesi ise 53 maçta 21 gol.

U17 İLE İDMANA ÇIKIYORLAR

Fenerbahçe'de milli yıldız İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun U17 ile antrenmanlara çıkıyor. Kadro dışı kalan her iki futbolcuya antrenör Tayfun seven eşlik ediyor.

