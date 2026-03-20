  • Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Fred için Brezilya iddiası
Spor

Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Fred için Brezilya iddiası

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelen Brezilyalı yıldız Fred hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 33 yaşındaki deneyimli futbolcu için altyapısından yetiştiği Atletico Mineiro'nun devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Mart 2026 Cuma 17:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, transfer haberiyle gündeme geldi.

Bolavip'te yer alan habere göre, 33 yaşındaki futbolcuyu geride bıraktığımız ara transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Atletico Mineiro, deneyimli yıldıza ilgisini sürdürüyor.

TRANSFERİ DÜŞÜNÜYOR

Fred'e yakın kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, deneyimli futbolcu, yaz transfer döneminde altyapısından yetiştiği Atletico Mineiro'ya dönmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Atletico Mineiro spor direktörü Paulo Bracks, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Fred ile görüşmelerimiz oldu. Gelmesini çok isterdim ve hala istiyorum ancak şu anda sözleşmesi devam ettiği için bu transferi gerçekleştiremiyoruz. Hem kulübümüzün hem de benim en büyük hayallerimden biri onu yeniden burada görmek. Kapımız kendisine sonuna kadar açık." demişti.

Öte yandan Fred ile Brezilya'dan Corinthians da ilgileniyor.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Fred, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

