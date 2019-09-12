26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6631
  • 6,2762
  • 274.738
  • 102447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

'Fenerbahçe'den ayrılmayı düşündüm'

Fener’in genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sezon başındaki durumunu bu sözlerle açıklayıp, “AUDİ Cup’ta her şey değişti. B.Münih ve Real Madrid’e karşı oynadım. Kendime inandım, şimdi sonucunu alıyorum. Gazişehir maçındaki atmosferi unutamam” dedi

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

STAR

FENERBAHÇE’DE sezona iyi başlangıç yapan oyunculardan biri olan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gelderlander’e konuşan Ferdi, “Çok kuvvetli idmanlar yapıyoruz. Kas kütlemde 4 kiloluk bir artış bile oldu. Geçen sezon takım kötü gittiği için şanssızdım.O durumda teknik direktöre ‘beni niye oynatmıyorsun’ demek kolay değildi. Bu sezonun başında ayrılmayı bile düşündüm. Menajerimle birlikte Hollanda ve Belçika’da daha çok oynayabilme ihtimallerini değerlendirdik. Ancak AUDİ Cup’ta her şey değişti. B.Münih ve R.Madrid’e karşı oynadım. Kendime inandım, şimdi sonucunu alıyorum. Gazişehir Gaziantep maçındaki atmosferi unutamam. Çizgiye indim, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda golü attım. Seyirci coştu ben de çıldırdım. Duygularım normal değildi.Bunu asla unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Başkan Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı! Yarın etkili olacak

Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı! Yarın etkili olacak

Başkan Erdoğan yerli otomobil temsilcileriyle görüştü

Başkan Erdoğan yerli otomobil temsilcileriyle görüştü

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Galatasaray'dan Terim kararına isyan

Galatasaray'dan Terim kararına isyan

Guaido paramiliter liderlerle kol kola

Guaido paramiliter liderlerle kol kola

Trump'tan Bolton açıklaması: O beni engelliyordu

Trump'tan Bolton açıklaması: O beni engelliyordu

Firari FETÖ'cü eski hakim tutuklandı

Firari FETÖ'cü eski hakim tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

KKTC´de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

KKTC´de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

Son aşamaya gelindi! Turizme kazandırılıyor

Son aşamaya gelindi! Turizme kazandırılıyor

Beylikdüzü'nde okul servis aracı takla attı

Beylikdüzü'nde okul servis aracı takla attı

ABD arşivinden çıtı! Türkiye fotoğrafları...

ABD arşivinden çıtı! Türkiye fotoğrafları...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA