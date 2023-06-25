Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım açıklaması

"Kulübümüzün eski başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın mali konularda şahsımın ve geçmiş dönem değeri yöneticimizin ismini geçirerek yaptığı açıklamaları üzüntüyle izledim.

Mayıs'18 döneminde göreve geldiğimizde mali raporlarımız uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmıyor ve konsolide edilmiyordu, bağımsız denetim ise sadece kanune mecburi olan Futbol A.Ş bünyesinde yapılıyordu. Özetle, üyelerimize mali konularda gerekli bilgile verilmediği gibi bilgiler gerekli kriterlerde raporlanmıyordu ve bunu denetleyen bağımsız bir kurum da yoktu!

Aşağıda ki görüntüde izleyeceğiniz üzere bağımsız denetim firması Ernst & Young (EY) tarafında yapılan; Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle sona eren yıla ilişki konsolide finansal tabloları ve Bağımsız Denetçi raporunda netleşen borç tablosunu aşağıda detaylı inceleyebilirsiniz."

Erol Bilecik'in "Değerli Fenerbahçeliler, rakamlar yalan söylemez! 612 milyon euro'yu sizlerle paylaştım. Aynı denetim disiplini ile her türlü olumsuz koşula rağmen, bu borç 31 Aralık 2022 tarihinde 386 milyon euro'ya indirilmiştir."dedi.