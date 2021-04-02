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Spor

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Aziz Yıldırım'ın sarı lacivertli camia ve Türk sporunun gündemiyle alakalı yaptığı açıklamalarının ardından teşekkür mesajı yayımladı.

02 Nisan 2021 Cuma 00:29 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 00:30
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Fenerbahçe Kulübü, eski başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamaların ardından flaş bir mesaj paylaştı.

Ali Koç yönetimindeki sarı-lacivertli kulüp, Aziz Yıldırım'a teşekkür etti.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Bugün bir televizyon kanalına bağlanarak Fenerbahçe'mizin 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda başlattığı haklı mücadelesinde yanımızda olan, Fenerbahçe'ye desteğini ortaya koyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyoruz.

Bununla birlikte; Sayın Başkan Aziz Yıldırım, bu önemli açıklamalarında 1998-2018 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yaptığı dönemde Kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonu'na, Kurullarına ve hiçbir kuruma bu konu ile ilgili bir başvurusu olmadığını bir kez daha vurgulamış ve yalanlarla kamuoyunu meşgul edenlerin karşısında gerçekleri ortaya koymuştur.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu süreçte ilgililere ve tüm kamuoyuna çağrımız; ülkemizin, Türk futbolunun tarihinin, kulüplerin emeklerinin, efsanelerimizin izlerinin, birileri istiyor diye gerçek dışı sebeplerle yok sayılmasının önüne geçilmesi adına gereken iradenin ortaya konmasıdır."

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