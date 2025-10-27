İSTANBUL 27°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2025 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9269
  • EURO
    48,8841
  • ALTIN
    5450.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den bahis skandalı açıklaması! ''Gizlenmeden paylaşılmalı''
Spor

Fenerbahçe'den bahis skandalı açıklaması! ''Gizlenmeden paylaşılmalı''

Fenerbahçe, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu Türk hakemliğindeki bahis skandalıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 'bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin kimler olduğunun, hangi müsabakalarda görev aldıklarının ve bu faaliyetlerin futbolun hangi alanlarını etkilediğinin şeffaf biçimde açıklanmasıdır.' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ27 Ekim 2025 Pazartesi 15:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den bahis skandalı açıklaması! ''Gizlenmeden paylaşılmalı''
ABONE OL

Fenerbahçe, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu Türk hakemliğindeki bahis skandalıyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Türk hakemliğindeki bahis skandalının ardından açıklama yayımladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün kamuoyuyla paylaştığı açıklamalar, Türk futbolunun geleceği adına son derece ciddi ve dikkatle incelenmesi gereken iddialar içermektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; futbolun adalet, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini her zaman savunduk.

Bahsi geçen iddialar, yalnızca hakem camiasını değil, tüm futbol ailesini yakından ilgilendirmektedir.

Bu noktada kamuoyunun da bilmesi gereken en önemli husus; bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin kimler olduğunun, hangi müsabakalarda görev aldıklarının ve bu faaliyetlerin futbolun hangi alanlarını etkilediğinin şeffaf biçimde açıklanmasıdır.

Türk futbolunun güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesi için bu bilgilerin gizlenmeden, hiçbir tereddüte mahal bırakmadan paylaşılması şarttır. Aksi halde, futbol kamuoyundaki güven duygusunun yeniden inşa edilmesi mümkün değildir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu sürecin yakından takipçisi olacağız.

Türk futbolu, artık eski alışkanlıkların gölgesinde değil; şeffaf, adil ve tertemiz bir geleceğe yürümek zorundadır."

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.