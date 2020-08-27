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Spor

Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'yle anlaşma sağladığına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

IHA27 Ağustos 2020 Perşembe 17:50 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 17:50
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Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Son birkaç gündür, bazı mecralarda kulübümüzün Bankalar Birliği ile anlaşma sağladığı ile ilgili haberler yer aldığını ve anlaşma detaylarına dair bilgiler paylaşıldığını takip ediyoruz.

Öncelikle bu haberlerin ve haberlerde yer alan detayların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor;

Kulübümüzün, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde kulübümüz tarafından açıklama yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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