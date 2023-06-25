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Spor

Fenerbahçe'den Barrow için sürpriz teklif!

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Musa Barrow transferi için Bologna'ya para ve Diego Rossi teklifinde bulundu.

25 Haziran 2023 Pazar 17:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Barrow için sürpriz teklif!
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Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir transfer teklifi geldi.

Sarı-lacivertlilerin bir süredir gündemde yer alan Musa Barrow için yeni bir teklif yaptığı belirtildi.

DIEGO ROSSI VE PARA TEKLİFİ

Resto del Carlino'da yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Barrow için para ve Diego Rossi teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Bologna'nın ise henüz bir teklife ne cevap verdiğinin net olmadığı kaydedildi.

BOLOGNA 12 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan basınına daha önce yansıyan haberlerde Bologna'nın Barrow için 12 milyon euro istediği ifade edilmişti.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Bologna'da geçtiğimiz sezon 35 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki Barrow, 3 gol attı ve 8 asist yaptı.

Musa Barrow'un kulübü Bologna ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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