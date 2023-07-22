Fenerbahçe'den beklenmedik Adama Traore hamlesi

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe için bir iddia da İspanyol basınından geldi. Fenerbahçe, yıldız isim için transfer çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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La Liga ve Serie A'dan da talipleri olan 27 yaşındaki futbolcuya henüz resmi bir teklif gelmediği kaydedildi.

Güçlü fiziği ve hızıyla tanınan Adama Traore'nin beklenilenin çıkışı bir türlü yapamadığı ve artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği aktarıldı.

ADAMA TRAORE KİMDİR?

İspanyol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Wolves ile 40 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Barcelona altyapısından yetişen Traore, 8 kez de İspanya Milli takımının formasını terletti.