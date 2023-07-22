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Spor

Fenerbahçe'den beklenmedik Adama Traore hamlesi

İspanyol basınının haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Adama Traore'yi istediği ve yönetime bu isteğini ilettiği belirtildi.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 19:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den beklenmedik Adama Traore hamlesi
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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe için bir iddia da İspanyol basınından geldi. Fenerbahçe, yıldız isim için transfer çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

HENÜZ RESMİ GİRİŞİM YOK

La Liga ve Serie A'dan da talipleri olan 27 yaşındaki futbolcuya henüz resmi bir teklif gelmediği kaydedildi.

Güçlü fiziği ve hızıyla tanınan Adama Traore'nin beklenilenin çıkışı bir türlü yapamadığı ve artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği aktarıldı.

ADAMA TRAORE KİMDİR?

İspanyol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Wolves ile 40 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Barcelona altyapısından yetişen Traore, 8 kez de İspanya Milli takımının formasını terletti.

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