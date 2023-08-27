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Spor

Fenerbahçe'den beklenmedik sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, yaptığı açıklamayla yıldız sol bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlandığını duyurdu. Başarılı oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

27 Ağustos 2023 Pazar 18:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den beklenmedik sakatlık açıklaması
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Fenerbahçe, Twente karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

'UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz.'

Ferdi Kadıoğlu'nun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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