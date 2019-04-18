Fenerbahçe'den, Beşiktaş'a Kagawa çalımı

Devre arasında Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa kısa sürede herkesi kendisine hayran bıraktı... Ancak sezon sonunda Adem Ljajic'in bonservisini alacak olan Siyah-Beyazlı yönetimin Japon yıldızla yola devam etme ihtimali oldukça düşük. Bu durum da Fenerbahçe'nin iştahını kabartıyor.

8 MAÇTA OYNADI, 3 GOL ATTI

Orta alana yaratıcı bir 10 numara transferi yapmayı düşünen Sarı-Lacivertliler, Kagawa konusunda yaşanacak gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Fenerbahçe yönetimi, Japon yıldızın Beşiktaş'la bağlarının resmen kopmasının ardından hemen düğmeye basacak. Kagawa'nın Dortmund'la sözleşmesi 2020 yılında biteceği için kiralama formülü masada olmayacak. Bu nedenle Fenerbahçe, Alman kulübüne yıldız futbolcunun bonservisi teklifte bulunacak. İstanbul'da çok mutlu olan Kagawa'nın Sarı- Lacivertliler'in teklifine çok sıcak bakabileceği belirtiliyor. Yıldız futbolcu Beşiktaş formasıyla ligde 8 maçta oynadı ve 3 gole imza attı.

(Takvim)