Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Süper Lig'de dengeler alt üst olacak...

Büyük maçlarda aldığı mağlubiyetler ile şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Ön tarafa kalite takviyesi isteyen Jorge Jesus'a müjdeli haber başkan Ali Koç'tan geldi. Yetenekli bir kanat oyuncusuna ihtiyaç duyan Fenerbahçe, yüksek paralar harcamadan bu işi bitirmek istiyor. Süper Lig tecrübesi ile bu ihtiyacı karşılamayı amaçlayan sarı lacivertli ekip, Karagümrük'ün İtalyan yıldız oyuncusu Fabio Borini'ye kancayı takmış durumda.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım!

Sezon başında Tayyip Talha Sanuç transferi için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta galip gelen taraf siyah-beyazlı ekip olmuştu. Hatta Fenerbahçe'nin genç oyuncunun uçak biletini alıp İstanbul'a getirdiği fakat Beşiktaş'a imzaladığı konuşulmuştu. Bu olayların neticesinde hem kadrosunu güçlendirmek hem de Beşiktaş'a transfer çalımı atmak isteyen Kanarya, Fabio Borini ile anlaşmak üzere.

Fabio Borini kimdir?

Bologna alt yapısında başlayan kariyeri gösterdiği üstün performans ile onu henüz genç takımdayken Chelsea'ye götürmüştü. A takıma çıktıktan sonra bekleneni veremeyen genç oyuncu önce Swansea'ye kiralanmış sonra da Parma'ya satılmıştı. Burada tekrar yükselişe geçen form grafiği ona Roma'nın kapılarını açmıştı. Roma'da gösterdiği üst düzey performans bu kez başka bir İngiliz takımının dikkatini çekmiş ve Liverpool 13 milyon avro bonservis bedeli ile yıldız oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Chelsea'de başına gelen form düşüklüğü gene peşini bırakmamış ve oyuncu Sunderland'e satılmıştı. Burada gösterdiği vasat performans ile tutunamamış ve yeniden memleketine dönerek Milan tarafından 5 milyon avro karşılığında renklerine bağlanmıştı. Milan'da da bekleneni verememiş ve bedelsiz olarak Hellas Verona'ya taransfer olmuştu. Burada da 1 yıl forma giydikten sonra İtalya'dan yaptığı transferler ile adını duyuran Karagümrük'e transfer olmuştu. Andrera Pirlo'nun gelişi ile adeta kendini buldu ve 12 gol ile gol krallığında Enner Valencia'nın ardından ikinci sırada yerini aldı.

Star Gazetesi