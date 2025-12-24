İSTANBUL 14°C / 10°C
Spor

Fenerbahçe'den bir açıklama daha

Fenerbahçe Kulübü, başkan Sadettin Saran'ın gözaltı kararı sonrası ikinci bir açıklama metni yayınladı.

HABER MERKEZİ24 Aralık 2025 Çarşamba 23:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den bir açıklama daha
ABONE OL

Fenerbahçe Spor Kulübü, gözaltına alınan kulüp başkanı Sadettin Saran için bir açıklama daha yaptı.

Yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na gitmiştir. Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır." denildi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür.

Başkanımıza, ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış olup; Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik etmiştir.

Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

