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Spor

Fenerbahçe'den bir KAP daha! Milan Skriniar duyuruldu

Fenerbahçe, Slovak stoper Milan Skriniar'ın transferini KAP'a bildirdi. Yıldız futbolcunun yıllık 8 milyon euro ücret alacağı açıklandı.

Haber Merkezi31 Temmuz 2025 Perşembe 23:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den bir KAP daha! Milan Skriniar duyuruldu
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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ara transfer döneminde Futbol A Takımımıza kiralık olarak katılan Slovak milli stoper Milan Skriniar'ın kalıcı transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Milan Skriniar, kendisini dört yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Deneyimli stopere 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe, Skriniar'ın yıllık 8 milyon Euro alacağını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

FENERBAHÇE'NİN SKRINIAR PAYLAŞIMI

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