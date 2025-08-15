İSTANBUL 30°C / 23°C
Spor

Fenerbahçe'den bir transfer daha! Dorgeles Nene'de mutlu son yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Salzburg'ta forma giyen Dorgeles Nene'nin transferini bitirmeye hazırlandığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

Haber Merkezi15 Ağustos 2025 Cuma 17:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Dorgeles Nene'de mutlu son yakın
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Red Bull Salzburg'un genç yıldızı Dorgeles Nene'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki Malili forvetle uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Avusturya basınında yer alan ve transfer uzmanı Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe ile Red Bull Salzburg arasındaki görüşmeler devam ediyor. Transferin yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında tamamlanması bekleniyor.

Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.

SALZBURG KARNESİ

Salzburg formasıyla 87 resmi maça çıkan Nene, 22 gol ve 14 asist ile takımına katkı sağladı.

