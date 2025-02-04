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Spor

Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel teklifine ret

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Fulham'ın Bright Osayi-Samuel için yaptığı teklifi reddetti.

Haber Merkezi4 Şubat 2025 Salı 16:58 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel teklifine ret
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Avrupa'da transferin son gününde İngiltere'den Fenerbahçe'nin kapısını Bright Osayi-Samuel için çaldılar.

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL'E TEKLİF VAR

Football Insider'ın haberine göre Fulham, başarılı oyuncu için Bright Osayi-Samuel için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.

Ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği belirtildi.

Fulham, Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Nijeryalı futbolcuyla temas halinde.

İngiliz ekibinin anlaşma sağlamak için görüşmeleri sürdürdüğü aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bright Osayi-Samuel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 24 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda toplam 1558 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncu, 1 asistle takımına katkıda bulundu.

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