Fenerbahçe'den 5 milyon avroluk teklif

02 Ocak 2021 Cumartesi 12:54 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 13:12

TFF 1. Lig'de Bursaspor, 16 haftada topladığı 24 puan ile tüm Türkiye’nin dikkatini çekti. Bu başarıda genç yıldızlar Ali Akman, Batuhan Kör ve Burak Kapacak'ın performansı etkili oldu. Süper Lig devinin yıldız isimler için yaptığı paket teklif belli oldu.

TEKLİFLER MASADA

Fenerbahçe, stoper ve kanat takviyesi için vites artırdı. Sarı-Lacivertliler bu iki bölgeye mutlaka transfer yapmak istiyor. 3 genç yetenek de gündemde ve teklifleri masada.

BURSA'NIN 3 GENÇ YILDIZI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Takvim'de yer alan habere göre; nokta transferler dışında genç yetenekleri de kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in gözü Bursaspor'un 3 yıldızında. Fenerbahçe 3 yetenek için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

ALİ AKMAN, BATUHAN KÖR VE BURAK KAPACAK İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI

Bursaspor'da forma giyen kanat oyuncusu Burak Kapacak (21), forvet Ali Akman (18) ve Batuhan Kör (19) için Fenerbahçe yönetimi Yeşil-Beyazlı kulübe teklif vermeye hazırlanıyor.

TOPLAM 5 MİLYON AVRO

Fenerbahçe'nin Bursaspor'a 3 yıldız için paket teklif yapacağı ve 5 milyon avro önereceği öğrenildi. Burak Kapacak'ın TFF 1. Lig'in en değerli oyuncusu olduğu da ifade ediliyor.

BAŞKA KULÜPLER DE DEVREDE

Yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündeminde olan 3 isim için başka kulüpler de devreye girmişti. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe Burak, Ali ve Batuhan için en istekli kulüp.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Ali Akman'ın Bursaspor'la mevcut kontratı sezon sonunda sona erecek. Bursaspor, genç yıldız adayı ile 1 ay içinde sözleşme yenilemezse Bosman kuralları çerçevesinde genç yıldız istediği takımla sözleşme imzalayabilecek.

AYHAN AKMAN: NİYETİ AVRUPA'DA OYNAMAK

Genç oyuncunun amcası eski Galatasaraylı yıldız Ayhan Akman, daha önce Skorer'e yaptığı açıklamada, "Onun niyeti, planı Avrupa'da oynamak. Türkiye'den de Avrupa'dan da teklifler var, bunu söylemekte de sakınca görmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.